Глава Киевской области уволился со словами «есть шанс не умереть»

Губернатор Киевской области Украины Михаил Бно-Айриян подал в отставку спустя три месяца после назначения. Фотографию своего заявления на увольнение он опубликовал в Facebook.

Бно-Айриян не конкретизировал причины отставки. «Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды — морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть», — написал бывший глава региона.

Как уточняет «Обозреватель», экс-губернатор процитировал роман украинского писателя Ивана Багряного «Сад Гефсиманский» о советских репрессиях.

Бно-Айрияна назначили на должность главы Киевской области 10 июля. Ранее он работал в «Укрэнерго». Чиновник также сделал карьеру в дипломатической сфере, работал в посольстве Украины в России, в правительстве Николая Азарова при президентстве Виктора Януковича, занимал пост советника главы МИД. Известно, что он учился в одной группе в Институте международных отношений с нынешним спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

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