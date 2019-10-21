Бортпроводница раскрыла секреты перелета с маленькими детьми

Родителям, путешествующим на самолете с детьми, лучше всего выбирать дневные рейсы. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на мнение бортпроводницы авиакомпании Virgin Atlantic.

«У каждого свое мнение на этот счет, но я всегда считала, что летать с младенцами и маленькими детьми ​​лучше всего днем. В этом случае родителям не придется беспокоиться, если их ребенок немного пошумит в случае необходимости», — отмечает Ребекка Лав (Rebecca Love), которая на протяжении восьми лет работала в Virgin Atlantic в качестве супервайзера.

По мнению Лав, родители должны позволять малышу ходить туда-сюда по проходу, а также заходить на кухню, когда бортпроводники завершили основную работу, а тележки убраны.

«Смена обстановки довольно часто может сделать малыша немного счастливее, если ему становится не по себе», — рекомендует бортпроводница.

В сентябре 2019 года авиакомпания Japan Airlines (JAL) запустила новую функцию при бронировании мест в самолете, позволяющую заранее узнать, где будут сидеть дети. Теперь при выборе места в салоне пассажиры могут увидеть изображения головы ребенка на тех местах, где сидят дети в возрасте от восьми дней до двух лет.

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