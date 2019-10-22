Полиция пять дней искала уехавших в Петербург автостопом российских школьников

Двух 12-летних школьников из Мончегорска обнаружили в Санкт-Петербурге после пяти дней поисков — они добрались до города на попутных машинах. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по Мурманской области, передает «Интерфакс».

Школьники пропали 18 октября, их искали сотрудники всех правоохранительных органов и волонтеры. Почему дети уехали в Петербург, пока не ясно. Отмечается, что это не связано с домашним насилием.

Детей нашли на заправке на Московском шоссе. Автостопом они преодолели около 1207 километров.

Ранее в Туле девятилетний мальчик решил поиграть в торговом центре и сбежал от матери. На поиски ребенка направили весь личный состав полиции, его искали в подъездах, скверах, заброшенных строениях и магазинах. Полиция проверит, каким образом мальчика пустили в центр без сопровождения взрослых.

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