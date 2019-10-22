Зеленский предложил Бразилии возродить космический проект

Президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру Бразилии Жаиру Болсонару возобновить сотрудничество стран в космической отрасли. Об этом он заявил в рамках визита в Японию на встрече с бразильским президентом, сообщает пресс-служба главы Украины.

Зеленский предложил Болсонару перезапустить совместный космический проект с использованием бразильского космодрома «Алкантара». Кроме того, лидеры стран обсудили возможности роста товарооборота и перспективы инвестирования.

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Зеленский также заявил о необходимости возобновить работу правительственной комиссии для согласования всех позиций в вопросе расширения присутствия бразильских компаний на Украине. «У нас состоится большая приватизация, мы сейчас презентуем много проектов, которые показывают, что в Украину вкладывать выгодно», — сказал украинский президент.

В 2003 году между Украиной и Бразилией было заключено соглашение о долгосрочном сотрудничестве по использованию ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4» на пусковом центре «Алкантара». Летом 2015 года договор был в одностороннем порядке денонсирован бразильской стороной. Решение вступило в силу спустя год.

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