Украина задумалась о создании лунной базы

Ассоциация украинских высокотехнологичных предприятий и организаций «Космос» решила сформировать комитет для разработки проекта базы на Луне. Об этом говорится в сообщении на сайте входящего в «Космос» КБ «Южное», крупнейшего ракетно-космического предприятия Украины.

«Комитету совместных проектов в ракетно-космической сфере предстоит организовать мониторинг рынков космических услуг, обсудить совместные проекты лунной базы и космических аппаратов орбитального сервиса, разработать программу партнерства участников ассоциации», — говорится в сообщении. Комитет должен начать свою работу до конца 2018 года.

Материалы по теме Звездная болезнь Почему Киеву необходимо осваивать космос с Китаем

Ассоциация «Космос» создана в апреле этого года для координации работы предприятий космической сферы Украины. Она состоит из 37 участников, в том числе шести институтов Академии наук, Государственного космического агентства, КБ «Южное» и концерна «Укроборонпром».

Украинские специалисты в сфере космоса не первый раз нацеливаются на Луну. В октябре 2016 года директор КБ «Южное» Александр Дегтярев заявил о технологической готовности Украины к полету на Луну и экспедиции на Марс.

Ранее 26 сентября стало известно об еще одном достижении украинской науки. Студенты аграрного университета в Сумах под руководством своего научного руководителя создали искусственное сало. Оно состоит из растительного масла и желатина и неотличимо по вкусу от оригинального продукта. Его могут есть даже вегетарианцы.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!