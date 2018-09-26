На Украине открыли неиссякаемый источник сала

Искусственный салозаменитель разработали студенты аграрного университета в Сумах под руководством доцента кафедры питания Дмитрия Бидюка. Об этом сообщает издание «Сегодня».

Искусственное сало состоит из растительного масла и желатина. «Наше сало — здоровая альтернатива обычному шпику. Кроме этого, искусственное сало мы можем делать с любыми вкусам: обычное соленое, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности», — рассказывает Бидюк.

Исследователь сообщает, что вкус его изобретения может быть тщательно подобран так, что от оригинального сала его невозможно отличить. Бидюк добавляет, что продукт не содержит многих вредных веществ животного происхождения. Он подчеркивает, что искусственное сало могут есть даже вегетарианцы.

В апреле этого года сообщалось, что в Киеве мужчина ел сало, подавился и умер.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!