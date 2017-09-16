ДНР запретила украинское сало

Министерство агропромышленной политики и продовольствия самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) запретило ввоз на территорию республики украинских продуктов из мяса свинины. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

«В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Украины, запрещен ввоз на территорию Донецкой народной республики мяса свинины и готовой продукции из мяса свинины (сала, колбасных изделий, мясных консервов и так далее) со всей территории Украины, в том числе и в ручной клади для собственных нужд», — сказано в сообщении.

В начале сентября сообщалось, что Польша хочет возвести вдоль границы с Белоруссией и Украиной забор, предотвращающий миграцию диких кабанов — разносчиков африканской чумы свиней. По оценке экспертов, африканская чума свиней на территории Польши появилась «благодаря» диким кабанам, зашедшим на территорию этой страны из Белоруссии.

АЧС (африканская лихорадка, болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в начале XX века в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней.