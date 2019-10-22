Россиянка морила пса голодом назло бывшему мужу

Жительница Самары морила голодом пса, чтобы отомстить бывшему мужу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

После развода мужчина уехал из дома, оставив бывшей жене собаку по кличке Михалыч. Женщина не кормила ее, чтобы насолить бывшему мужу.

На плачевное состояние пса обратили внимание зооволонтеры из приюта «Пространство Лакшми». Им удалось забрать собаку у хозяйки. Теперь Михалыч живет в приюте, и для него ищут нового владельца. Пока он не нашелся, зоозащитники собирают деньги на теплую будку для собаки.

Волонтеры признаются, что после пережитого жестокого отношения Михалыч возненавидел женщин. При виде их он скалит зубы, рычит и даже может укусить.

21 октября сообщалось, что в городе Нижнекамск, Республика Татарстан, ветеринар отказалась спасать раненую собаку и оставила ее умирать на пороге клиники. В 8:35 утра пожилой хозяин привез животное, которое сбил водитель такси, но врач вышла в приемную и отказалась принимать пациента, сославшись на отсутствие у хозяина ветпаспорта и на тот факт, что до начала рабочего дня оставалось 15 минут.

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