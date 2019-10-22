Воробьев проверил готовность распределительного центра «Леруа Мерлен»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность к открытию крупнейшего в России распределительного центра «Леруа Мерлен» в Дмитровском городском округе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 22 октября.

«Стратегически важно появление новых предприятий, главное, чтобы они были конкурентоспособны и в России, и имели возможности для экспансии. 10 миллиардов рублей будут инвестированы», — сказал Воробьев.

По его словам, общий объем освоенных инвестиций уже достиг пяти миллиардов рублей. Столько же средств планируют вложить до 2021 года на автоматизацию процессов, уточнил он.

В свою очередь, член правления «Леруа Мерлен Восток» Дени Шис отметил большой интерес компании к российскому рынку. По его словам, первы магазин в Мытищах сразу стал пользоваться большим спросом.

Мощности нового РЦ позволят обслуживать порядка 1,5 тысячи поставщиков, говорится в информационных материалах пресс-службы компании. «Леруа Мерлен» имеет 16 торговых центров в Подмосковье. В 2020 ожидается открытие еще двух гипермаркетов.