Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты

Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина. Об этом заявил генеральный директор НПЦ «Госучет» Роман Ерженин, передает Babr24.

По его словам, к прошлому году средняя зарплата врачей должна была достичь 200 процентов от средней зарплаты по региону, но такие показатели были зафиксированы лишь у 47,6 процента медиков. Младший медперсонал должен был получать среднюю зарплату по области (36 913 рублей), однако эту сумму начисляли 54 процентам работников.

Ерженин пояснил, что минимальные зарплаты получают врачи в глубинке, а максимальные — в учреждениях, где развиты платные услуги. Например, наглядно видна разница между врачами Тайшетского кожно-венерологического диспансера и Центра врачебной косметологии.

Данные об исполнении указа были направлены спикеру местного Заксобрания Сергею Соколу, позднее из переслали в прокуратуру.

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