В Москве выступит группа 2rbina 2rista

В Москве выступит хип-хоп-коллектив 2rbina 2rista. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт состоится 27 октября на площадке «ГлавClub Green Concert». Билеты можно приобрести на сайте.

Основанная в 2011 году группа 2rbina 2rista называет собственный стиль «ядерным рэпом». Музыканты работают на стыке хип-хопа, дабстепа, бигбита и панка, при этом они особенно славятся своими ударными шоу.

Дебютный альбом 2rbina 2rista носил программное название Brutality и вышел семь лет назад, а до конца 2019 года дискография группы пополнится седьмой полнометражной пластинкой — именно ее артисты презентуют во время московского концерта.

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