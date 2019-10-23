Раскрыты негативные последствия засыпания голышом в отелях

Врач рассказал, почему во время пребывания в отеле нельзя засыпать в номере голышом. Его слова приводит Daily Mail.

Как пояснил доктор и автор книги про путешествия Бен Макфарлейн, спать без одежды в гостиницах не рекомендуется, поскольку в любой момент может произойти эвакуация. Врач уточнил, что если в отеле сработает пожарная сигнализация, то заснувшие голыми постояльцы будут слишком долго в панике искать свою одежду.

«Хотите мой совет? Спите в футболки и шортах. Тогда ваш сон будет крепче», — отметил Макфарлейн.

Кроме того, врач посоветовал никогда не брать с собой на прогулку ключ от номера, если на нем написано название отеля и номер комнаты. «Если вор украдет ваш кошелек, в котором будет ключ, то он моментально узнает, в каком отеле и номере вы остановились. Так что не ждите, что все ваши ценные вещи будут на месте, когда вы вернетесь», — пояснил Макфарлейн.

Ранее в октябре доктор Макфарлейн пояснил, почему пассажирам самолета не стоит жевать жвачку, когда у них закладывает уши во время посадки или взлета. По его словам, если путешественники жуют резинку в полете, они могут задохнуться. Чтобы справиться с заложенностью в ушах, Макфарлейн посоветовал активно шевелить нижней челюстью или имитировать зевание.

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