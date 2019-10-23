Африка захотела от России оружие, атом, деньги, кредиты и знания

Лидеры ряда африканских стран, прибывшие на саммит «Россия — Африка» в Сочи, выразили желание сотрудничать с Москвой в военно-технической, атомной, финансовой, добывающей и гуманитарной сферах.

Как сообщает ТАСС, президент Уганды Йовери Кагута Мусевени на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его страна хочет покупать у России больше вооружений, в частности, самолетов и танков, но этому мешает то, что государство вынуждено оплачивать поставки наличными. По словам Мусевени, процесс ускорился бы, если Москва предоставила Уганде кредиты. Помимо этого, угандийский лидер призвал российские компании инвестировать в Африку.

В развитии военно-технического сотрудничества с Россией заинтересована и армия Судана, заявил агентству российский посол в этой стране Владимир Желтов. Сейчас суданские вооруженные силы на 60 процентов оснащены вооружением и техникой советского и российского производства, указал дипломат. На продолжение поставок оружия выразил надежду и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера, также о желании приобрести ракетные катера, вертолеты и стрелковое вооружение проинформировала Эритрея.

Кроме того, все лидеры африканских государств, встретившиеся с Путиным, заявили о готовности сотрудничать с Москвой в области мирного атома. Как сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, соответствующий вопрос ставился на встречах всех африканских правителей с президентом России. В то же время свои планы публично конкретизировала только Эфиопия: министр инноваций и технологий этого государства Гетахун Мекурия Кума, как передает «Интерфакс», заявил, что правительство его страны хотело бы в течение 10 лет построить у себя малую АЭС.

Сьерра-Леоне, в свою очередь, хотела бы сотрудничать с Россией и ее энергетическими компаниями в области поставок сжиженного природного газа, дизельного топлива и мазута. По инициативе сьерра-леонской стороны, которую на встрече с главой российского Минэнерго Александром Новаком представлял президент Джулиус Маада Био, Москва начала проработку этих возможностей. Ангола же намерена развивать сотрудничество с «Алросой» и хотела бы увеличить ценность добываемых в стране алмазов, заявил министр минеральных ресурсов и нефти республики Диамантину Педру Азеведу. В Джибути сообщили о желании работать с Россией в сфере транспорта, но никак не уточнили детали возможного сотрудничества.

О планах углубления сотрудничества в гуманитарной сфере объявили представители Гвинеи: министр высшего образования и научных исследований Абдулай Йеро Бальде сообщил, что гвинейцы хотели бы усилить научный обмен с российской стороной. «Гвинея очень ценит помощь в развитии человеческого капитала. Это один из столпов экономического и социального развития», — подытожил чиновник.

На саммит «Россия — Африка» в Сочи, который проходит 23-24 октября, были приглашены лидеры и руководители всех 54 государств континента. Более 40 из них подтвердили свое участие. Международный форум проходит под председательством президентов России и Египта.

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