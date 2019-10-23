Путин анонсировал наращивание присутствия России в Африке

Россия настроена наращивать присутствие в Африке на государственном уровне, заявил президент Владимир Путин в ходе саммита Россия-Африка в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 23 октября.

По его словам, многие российские компании уже давно и успешно работают с партнерами из самых разных секторов африканской экономики.

21 октября глава государства заявил, что готов к конкуренции с другими странами за развитие сотрудничества с Африкой. По его словам, этот континент обладает огромными ресурсами и экономическим потенциалом.

В августе представители Пентагона заявили, что Китай и Россия активно наращивают свое влияние в Африке, и посоветовали Вашингтону поступать так же. По их словам, Москва и Пекин не должны получить полный доступ к портам, базам или воздушному пространству континента.

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