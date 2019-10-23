Россиянин отказался платить за проезд и распылил газ в кондуктора

В Петербурге пассажир рейсового автобуса отказался платить за проезд и распылил газ в кондуктора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, передает РИА Новости.

Инцидент произошел 22 октября. 62-летний кондуктор рассказал, что пассажир распылил в его сторону вещество из предмета, похожего на газовый пистолет, и угрожал физической расправой.

Спустя 20 минут после инцидента предполагаемого нападавшего задержали, им оказался 52-летний житель Купчино. У него изъяли газовый пистолет. На мужчину составили административный протокол по статье 20.21 КоАП («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Екатеринбурге кондуктор трамвая назвала ребенка-инвалида в детской коляске «багажом» после того, как мать оплатила проезд мелочью. Пассажирка написала жалобу в трамвайно-троллейбусное управление. Там пока не отреагировали на ситуацию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru