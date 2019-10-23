Интерактивную карту «Здоровая ферма» запустили в Подмосковье

Интерактивная карта «Здоровая ферма» заработала в Подмосковье, с ее помощью можно сориентироваться в сельскохозяйственной продукции, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в среду, 23 октября.

«Интерактивная карта "Здоровая ферма" позволяет любому человеку узнать информацию об объектах по содержанию и разведению животных, понять, какие предприятия, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства Подмосковья производят и выпускают качественную, экологически чистую и безопасную продукцию», — рассказал министр.

Он уточнил, что на карту занесена информация о почти 200 фермерских и девяти тысячах личных подсобных хозяйствах. Напротив каждого объекта указан ветеринарный статус. «Благополучное хозяйство отмечено зеленым цветом», — пояснил Разин. При этом красным выделены фермы, находящиеся на карантине, добавил он.

Также на карте можно узнать, давно ли проводилась вакцинация стада и другие показатели, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.