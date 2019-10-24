Курды обвинили Турцию в химатаке

Представительница курдского «Демократического совета Сирии» Ильхам Ахмел заявила в ходе выступления в Конгрессе США, что турецкие войска применяли химическое оружие во время операции «Источник мира». Ее слова приводит портал Rudaw.

Ахмел утверждает, что Турция использовала белый фосфор, который запрещен несколькими международными конвенциями. Она показала фотографии детей с ожогами от химикатов. По ее словам, курды не могут подтвердить использование химоружия другим способом, поскольку у них нет возможности провести экспертизу.

Также представительница курдов добавила, что из-за военных действий 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. 250 человек, в том числе дети, погибли, еще 300 пропали без вести. Она заявила, что турецкие военные расстреливали пленных и жестоко обращались с местным населением.

22 октября российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается. Эрдоган объявил о ее начале 9 октября.

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