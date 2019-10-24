Орлица улетела в Иран и принялась разорять российских ученых

Находящаяся в ведении Российской сети изучения и охраны пернатых хищников орлица Мин вылетела в Иран, после чего датчик слежения с GPS стал отправлять орнитологам СМС с данными о местонахождении птицы по увеличенным тарифам. Об этом сообщает НГС.

По словам научного руководителя Центра реабилитации диких животных Новосибирска, орнитолога из Новосибирска Елены Шнайдер, птица провела лето в Казахстане, откуда ученые не получали СМС-сообщений с ее координатами из-за отсутствия сети. «[Птица] умудрилась так стремительно выскочить в Иран, что все ее летние локации остались неотправленными. И теперь, остановившись на свалочке в Иране, она шлет нам сотни дорогущих СМС со своими летними локациями… по 49 рублей за штуку, истратив весь коллективный кредит наших орлов», — сообщила Шнайдер. Уточняется, что обычно такие СМС обходятся проекту максимум в 15 рублей.

В своем Telegram-канале Шнайдер писала, что такие датчики работают «просто и достаточно ненакладно». Она уточняла, что для слежения за птицами орнитологи используют сим-карты российских операторов, которые за границей работают в роуминге.

Проект по отслеживанию степных орлов организовала Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников, его удалось осуществить благодаря грантам. В связи с непредвиденными тратами орнитологи запустили акцию «Закинь орлу на мобилку!», в рамках которой деньги орлам можно будет отправить непосредственно по номеру телефона.

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