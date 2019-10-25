Коллекторы признали хищение своим сотрудником данных клиентов российских банков

Подозреваемый в хищении персональных данных клиентов крупнейших российских банков был сотрудником коллекторского агентства «Национальная служба взыскания» (НСВ). Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

По данным агентства, мужчина получил доступ к конфиденциальной информации, которую коллекторам предоставили банки-партнеры, и пытался ее продать. В НСВ отметили, что подозреваемый работал в отдельном проекте и имел ограниченный доступ к персональным данным. «Никакие персональные данные клиентов не стали общедоступными из-за произошедшего инцидента», — говорится в сообщении.

Также в НСВ принесли извинения перед банками-партнерами и заявили о начале внутреннего расследования инцидента. «В отношении сотрудника компания предпримет самые жесткие меры в рамках гражданского и уголовного производства», — заявили в агентстве. По данным ТАСС, этот сотрудник будет уволен.

23 октября газета «Коммерсантъ» сообщила, что на одном из теневых ресурсов появилось предложение о продаже базы данных клиентов Сбербанка. Отмечалось, что информация продается в любом объеме, а покупатель может даже назвать интересующие его критерии, по которым будет сделана выборка. Позже в Волгограде задержали подозреваемого в хищении данных. Содействие в операции по поимке мужчины оказала служба безопасности Сбербанка.

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