Сбербанк опроверг информацию о продаже данных клиентов

Информация о продаже в интернете базы данных клиентов Сбербанка, появившаяся ранее в ряде СМИ, является домыслом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

«Вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее. Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов», — сказали в Сбербанке.

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Накануне, 23 октября, газета «Коммерсантъ» сообщила, что на одном из теневых ресурсов появилось предложение о продаже базы данных клиентов Сбербанка. Отмечалось, что информация продается в любом объеме, а покупатель может даже назвать интересующие его критерии, по которым будет сделана выборка. В то же время продавец в беседе с газетой пояснил, что эта база формируется с 2015 года и обновляется еженедельно.

В начале октября Сбербанк заявил о продаже сотрудником банка пяти тысяч учетных записей кредитных карт. Позже было установлено, что руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений компании продал данные клиентов некой преступной группе в даркнете. Скомпрометированные карты были перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет.

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