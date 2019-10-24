Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов крупнейших российских банков

В Волгограде задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов крупнейших российских финансовых организаций, в том числе Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Содействие в операции по поимке подозреваемого оказала служба безопасности Сбербанка.

По предварительной информации, мужчина является сотрудником коллекторской компании «Национальная служба взысканий». В пресс-службе Сбербанка подтвердили эти сведения и сообщили «Ленте.ру», что договор с этой организацией будет расторгнут, также будет проведен аудит систем защиты персональных данных проблемных заемщиков, используемых коллекторскими агентствами — подрядчиками Сбербанка. «Как мы и говорили ранее, утечек персональных данных клиентов из Сбербанка и наших дочерних компаний не было», — добавили в банке.

В начале октября Сбербанк заявил о продаже сотрудником банка пяти тысяч учетных записей кредитных карт. Позже было установлено, что руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений компании продал данные клиентов некой преступной группе в даркнете. Скомпрометированные карты были перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет.

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