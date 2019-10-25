Двоих полицейских уволили по делу обварившегося в кипятке российского футболиста

Двоих сотрудников дежурной части ОВД по Московскому району Калининграда уволили после гибели от ожогов 36-летнего мужчины, которые он получил от поврежденного радиатора отопления в камере. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону, передает РИА Новости

В ведомстве отметили, что решение было принято по результатам служебной проверки. В управлении МВД пришли к выводу, что должностные лица отдела не проконтролировали безопасное содержание задержанного, в связи с чем тот повредил радиатор и обварился кипятком.

В итоге было принято решение об увольнении по отрицательным мотивам двух полицейских, имевших данные видеонаблюдения о поведении задержанного. Еще семеро сотрудников, включая руководство отдела, получили предупреждения о неполном соответствии занимаемой должности

ЧП в дежурной части отдела полиции произошло 19 октября. Задержанный за мелкое хулиганство футболист калининградской команды «Прогресс» повредил батарею и умер от термических ожогов. Сотрудники полиции оказали ему первую помощь и вызвали медиков, однако пострадавший скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

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