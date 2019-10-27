Сокамерник обварившегося в кипятке российского футболиста заговорил

В Калининградской области сокамерник мужчины, который погиб от ожогов, полученных в результате повреждения радиатора в камере, рассказал о последних минутах его жизни. Его слова приводит издание Baza.

Так, 40-летний Алексей Павленко, один из сокамерников погибшего Ивана Вшикова, утверждает, что незадолго до прорыва радиатора полицейские надели на мужчину наручники и сковали ему руки за спиной.

Его показания могут изменить ход дела, говорится в публикации.

Происшествие в дежурной части отдела полиции случилось 19 октября. Задержанный за мелкое хулиганство футболист калининградской команды «Прогресс» якобы сам повредил батарею и умер от термических ожогов. Сотрудники полиции оказали ему первую помощь и вызвали медиков, однако пострадавший скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Двоих сотрудников дежурной части уволили после гибели мужчины.

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