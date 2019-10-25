Пассажирка нашла хитрый способ не платить за багаж

thebecandrews / Instagram

Австралийская писательница Ребекка Эндрюс (Rebecca Andrews) придумала легкий способ не платить за багаж, притворившись беременной. Видео лайфхака она выложила в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах Эндрюс демонстрирует, как при помощи ремней комбинезона можно закрепить на спине ноутбук, а на животе — зарядное устройство. Сверху женщина надела свободные джемпер и жакет, которые скрывают технику.

После того, как Эндрюс прошла досмотр, она переоделась в туалете в обычную одежду. Австралийка посоветовала сперва отработать трюк дома, но фиксировать на теле ноутбук и зарядное устройство — только по прибытии в аэропорт.

По словам женщины, этот способ позволил ей сэкономить 60 австралийских долларов (около 2,6 тысячи рублей). Эндрюс путешествовала австралийской авиакомпанией Jetstar из Мельбурна в Сидней, согласно правилам которой вес ручной клади не должен превышать семи килограммов.

Ранее в октябре изобретательная пассажирка нашла способ не доплачивать за перевес и надела на себя часть вещей из чемодана. Таким образом, на Родригес оказались три пары брюк и шорт, пять рубашек и три куртки общим весом 2,5 килограмма. В таком виде девушка отправилась на посадку.

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