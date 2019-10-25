Рэпер Канье Уэст признался в порнозависимости. Об этом он рассказал в интервью новозеландскому радиоведущему Зейну Лоу, передает TMZ.

Музыкант рассказал, что порнофилия у него началась с журнала Playboy, и «сравнимая с наркотиками» зависимость «повлияла на каждый выбор в его жизни с пятилетнего возраста и до наших дней». 42-летний хип-хоп исполнитель добавил, что уже избавился от этого недуга.

В 2018 году Канье Уэст стал режиссером церемонии награждения премии Pornhub Awards. Известно, что он большой поклонник этого порноресурса, Уэст даже озвучил любимые категории. После этого PornHub подарил Уэсту пожизненную бесплатную подписку, а также предложил ему снять один из новых роликов.

В 2016 году Канье Уэст признался, что никогда не включает звук при просмотре порнографических фильмов. Он пояснил, что ему приходится обходиться без звукового сопровождения при просмотре фильмов для взрослых потому, что в соседней комнате спят дети. «Сначала я жил с матерью, потом в доме своей тещи. Так что мне всегда приходилось довольствоваться только сюжетом», — сказал музыкант

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