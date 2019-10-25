Американец потерял на сексизме миллиарды долларов

Потери инвестиционного фонда Fisher Investments за последние пару недель достигли 2,7 миллиарда долларов. Это произошло после того, как его основателя и гендиректора Кена Фишера уличили в сексистских высказываниях. Последним 234 миллиона долларов вывел инвестиционный банк Goldman Sachs, пишет CNBC.

Как отмечают источники на рынке, потери Fisher Investments, который до начала этой истории управлял активами на сумму 112 миллиардов долларов, могут оказаться гораздо больше.

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На данный момент сотрудничество с фондом прекратили восемь институциональных партнеров, в том числе шесть пенсионных фондов. В компании отказываются комментировать ситуацию, Фишер также отказывается встречаться с клиентами.

Скандал начался после выступления Фишера на конференции в Сан-Франциско 8 октября. Там он сравнил свой принцип подбора инвестиций с подбором женщин для секса. Фишер вспоминал в своей речи гениталии и приводил в пример финансиста Джеффри Эпштейна, который покончил с собой в тюрьме после обвинения в торговле женщинами. Затем ему припомнили еще один эпизод из выступления в 2018 году на другой конференции.

После первых обвинений Фишер заявил, что его не так поняли, а сам он неоднократно высказывался в таком духе, и никто не возражал. Позднее инвестор все же принес извинения и признал некоторые выражения недопустимыми. Несмотря на это, организаторы обеих конференций вычеркнули его из списка участников в будущем.

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