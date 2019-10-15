Сексизм обошелся американцу в 600 миллионов долларов

Управление по инвестициям американского штата Мичиган вывело из фонда Fisher Investments 600 миллионов долларов после сексистских высказываний ее гендиректора и основателя Кена Фишера, пишет CNBC.

На конференции в Сан-Франциско в своей речи, которая стоила ему средств пенсионного фонда штата, Фишер сравнил свой принцип подбора инвестиций с подбором женщин для секса.

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При этом он использовал выражения, связанные с гениталиями, и вспомнил про Джеффри Эпштейна — финансиста, которого обвинили в торговле женщинами и который покончил с собой в тюрьме.

Власти Мичигана назвали эти моменты «абсолютно неприемлемыми». Сам Фишер вначале заявил, что его неправильно поняли, а кроме того, ранее он неоднократно высказывался таким же образом, но это никого не оскорбляло. Тем не менее позднее ему пришлось принести извинения и признать, что такие выражения недопустимы.

В управление по инвестициям отметили, что узнали о скандале из СМИ, и даже 15-летнее сотрудничество с фондом не изменило решение. Компания Фишера управляет активами на сумму более 100 миллиардов долларов.

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