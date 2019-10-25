На самой крупной банкноте Украины изобразили русского академика

Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обращение банкноту в тысячу гривен, которая станет купюрой с самым большим номиналом в стране. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Новая банкнота номиналом 1000 гривен поступает в оборот 25 октября 2019 года», — говорится в сообщении. Купюра выполнена в голубой гамме и общем для нового поколения украинских банкнот дизайне. В НБУ заверили, что ее будет очень сложно подделать, поскольку банкнота получила более 20 элементов защиты.

На лицевой стороне купюры изображен портрет русского академика Владимира Вернадского. В пресс-службе Нацбанка его назвали «известным украинским ученым». «Избран за выдающийся вклад в историю Украины как философ, естествоиспытатель, основатель целого ряда новых отраслей науки», — указывается на сайте НБУ. Оборотная сторона новой банкноты содержит изображение здания Национальной академии наук Украины.

Владимир Вернадский родился в 1863 году в Санкт-Петербурге. Свое детство будущий академик Академии наук СССР провел в Полтавской губернии и Харькове. Во время событий Первой мировой войны и Октябрьской революции Вернадский оказался на территории Украинской Народной Республики и стал первым президентом Украинской академии наук, созданной правительством гетмана Павла Скоропадского. В 1921 году Вернадский вернулся в Петроград, где продолжил научную карьеру.

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