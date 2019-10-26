«Мисс Украина» ответила на вопрос о Крыме и удивила журналистов

Победительница конкурса красоты «Мисс Украина – 2019» Маргарита Паша во время празднования Дня ООН на Украине пожелала Крыму процветания, «как республике». Об этом сообщает Strana.ua.

Модель рассказала, что часто отдыхала на полуострове в детстве, и отметила, что ее сестра живет в Феодосии. По мнению девушки, Крым — для всех людей. «Вся территория Земли, она принадлежит всем нам, людям», — сказала Паша.

В начале октября «Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском языке. Позже она объяснила свою позицию правом излагать свои мысли на том языке, на каком она хочет.

Через некоторое время Паша опубликовала еще один пост, в котором пояснила, что хорошо владеет обоими языками, и назвала сообщения о ее отказе общаться на любом из них «абсолютной ложью».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!