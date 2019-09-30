«Мисс Украина» отказалась давать интервью на мове

Победительница конкурса красоты «Мисс Украина – 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке. Об этом сообщает «24 канал».

О нежелании Паши говорить по-украински сообщила журналистка Екатерина Осадчая. Она отметила, что из-за этого интервью с моделью не выйдет в эфир.

Позже «Мисс Украина» объяснила свою позицию в Instagram. «Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке», — написала Паша. Она также поинтересовалась у подписчиков, не запрещает ли ей украинский закон думать на русском.

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Через некоторое время Паша опубликовала еще один пост, в котором пояснила, что хорошо владеет обоими языками, и назвала сообщения о ее отказе общаться на любом из них «абсолютной ложью». «Для меня это не имеет принципиального значения и радикальной позиции на эту тему у меня никогда не было», — написала модель.

В июне украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, ушла с пресс-конференции после вопроса о принадлежности Крыма. Корреспондент спросил у нее, кому сейчас принадлежит полуостров, однако исполнительница отказалась отвечать. На ее просьбу предложить другой вопрос журналист повторил заданный ранее. В итоге артистка со всеми попрощалась и отправилась на репетицию.

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