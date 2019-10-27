Москвичей предупредили о резком похолодании

Выходные 26 и 27 октября станут последними теплыми днями перед резким похолоданием. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает RT.

По словам Вильфанда, понедельник станет переходным к похолоданию днем. В течение дня температура будет в диапазоне 7-10 градусов. Днем и ночью ожидаются «несущественные» осадки. Во вторник ночная температура может достигнуть нуля, дневная — 5-6 градусов. Вильфанд добавил, что погода приближается к температуре, характерной для октября, и дальнейшего существенного повышения ждать не стоит — к концу недели температура повысится «градуса на два».

Сильных проливных дождей и снегопада ждать также не стоит, так как ожидается повышение атмосферного давления. Во вторник и среду могут быть осадки в виде небольшого мокрого снега и дождя, но интенсивность их будет очень небольшой.

Ранее сообщалось, что в центральной части России снова потеплеет в среду, 23 октября. Теплая погода ожидается и в выходные, с 26 по 27 октября, температурный фон ожидается выше нормы — ночью от 6 до 11 градусов, днем от 9 до 14.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru