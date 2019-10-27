Украинец вывалился из машины скорой помощи прямо на проезжую часть

Пациент вывалился из задних дверей скорой помощи прямо на проезжую часть. Видео опубликовал пользователь Константин Пузырь на своем YouTube-канале.
Инцидент, как отмечается, произошел в Днепропетровской области на Украине. По словам очевидцев, автомобиль в этот момент направлялся в больницу. На опубликованных кадрах видно, что водитель едущего позади автомобиля успел сманеврировать и предотвратил наезд.
Пользователи сети в комментариях отметили, что в произошедшем виноват водитель скорой помощи, который не зафиксировал дверь, другие же утверждают, что виновен сам пациент, поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения, всячески сопротивлялся госпитализации и всеми способами пытался выйти из машины.
Как пишет «Обозреватель», в результате случившегося украинец получил ушиб головы.
3 октября сообщалось, что в украинском городе Днепре женщина случайно выпала из окна жилого дома, потянувшись за забравшимся на подоконник котом. Пострадавшая была голой.