Глава Минздрава порассуждала о возможности эвтаназии в России

Вопрос введения эвтаназии в России должен решаться на референдуме. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает ТАСС.
По ее словам, это очень сложный вопрос, и здесь надо учитывать мнение всех россиян. «В странах это решается референдумом, поскольку в разных странах преобладают разные религии. Само население должно решить, готово оно на это пойти или нет», — сказала она, отметив, что не будет делать никаких прогнозов.
Скворцова указала, что в стране легализованы другие способы избавления от страданий. Например, использование сильнодействующих опиоидных анальгетиков для купирования боли.
Разговоры об эвтаназии начались после того, как 23 октября стало известно о смерти паралимпийской чемпионки из Бельгии Марике Верворт, которая прошла через эту процедуру. Она согласилась на нее из-за постоянных невыносимых болей на фоне неизлечимой болезни мышц.