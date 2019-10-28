Выигравший 80 миллионов долларов в лотерею мужчина отказался бросать работу

Житель американского штата Мичиган ,54-летний Филип Чиппева (Philip Chippewa), выиграл 80 миллионов долларов в лотерею Michigan Powerball. Об этом сообщает сайт Fox News.

Американец признался, что регулярно покупал лотерейные билеты, когда видел, что ставки в Powerball повышаются.

21 сентября Чиппева узнал о повышении куша и остановился в местном магазине. Он набрал продуктов и в последний момент вспомнил о том, что нужно купить билеты. Американец положил билеты в свой грузовик и забыл о них.

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Позже ему позвонила невестка и сообщила, что в его регионе есть победитель. Чиппева нашел билеты и проверил их вместе с женой. Американец признается, что у них выступили слезы на глазах: один из билетов оказался выигрышным и принес им 80 миллионов долларов (5,1 миллиарда рублей). После уплаты налогов он получит 42 миллиона долларов (2,7 миллиарда рублей).

Победитель, у которого семь детей и 21 внук, рассказал, что планирует купить дома для себя и своих детей, мотоцикл и автомобиль. Американец настаивает на том, что богатство не изменит их как людей.

Чиппева даже не бросил работу, хотя начальник каждый день спрашивает его, зачем он продолжает туда ходить.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions 170 миллионов фунтов стерлингов (около 13,5 миллиарда рублей). Выигрышными цифрами оказались 7, 10, 15, 44 и 49, а двумя дополнительными — 3 и 12.

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