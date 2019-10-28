Возможность референдума о введении эвтаназии в России исключили

Вопрос о введении эвтаназии в России не может быть вынесен на референдум. Об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова Telegram-каналу издания «Подъем».

«Этот вопрос не решается на референдуме», — сказала она.

Ранее стало известно, что Кремль не имеет сформулированной позиции по вопросу о возможности проведения референдума, касающегося легализации эвтаназии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что не осведомлен о том, поступали ли от правительства какие-либо рекомендации на этот счет.

О том, что вопрос введения эвтаназии в России должен решаться на референдуме, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. «В странах это решается референдумом, поскольку разные преобладающие религии в разных странах. Само население должно решить, готово оно на это пойти или нет», — сказала она, отметив, что не будет делать никаких прогнозов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!