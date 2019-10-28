Рок-группа «Пилот» выступит в Москве в рамках тура по России, посвященного 15-летию альбома «Рыба, крот и свинья». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Программа, которую артисты представят на сцене столичного «ГлавClub Green Concert» 9 ноября, составлена из композиций с легендарной пластинки и других хитов.

Альбом «Рыба, крот и свинья» увидел свет в 2004 году. Песни, представленные на нем, концептуально связаны между собой стихотворениями фронтмена группы Ильи Черта, и образуют целостный объект искусства. Пластинка считается основной в истории существования группы.

Группа «Пилот» была образована в 1997 году в Санкт-Петербурге музыкантом Ильей Чертом. Он является неизменным фронтменом и вокалистом коллектива. За более чем 20 лет существования группа выпустила 13 альбомов.

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