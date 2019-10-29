Поперечный оправдал цензуру своих шуток на Первом канале

Комик Данила Поперечный заявил, что с пониманием отнесся к тому, что некоторые фрагменты передачи «Вечерний Ургант» с его участием не вышли в эфир Первого канала. Об этом он написал в Stories своего Instagram-аккаунта.

Поперечный заявил, что хочет объяснить ситуацию, чтобы избежать недопонимания. «Ребят, я не возмущен, все ******* (отлично)! Всегда всем все вырезают, потому что эфир не резиновый, у меня там был еще кусок, где я пытался матернуться. Это нормально. Ну, это правда норм», — сказал он.

По словам комика, он упомянул о вырезанной из эфира шутке, чтобы рассказать поклонникам, что не вошло в эфир. «А не то что "Вырезала! Цензура Первого канала! Ургант, объяснись!"» — ернически отметил Поперечный.

Ранее 29 октября стало известно, что из эфира вечернего шоу исчезла шутка Поперечного, посвященная центру «Э» (главному управлению по противодействию экстремизму МВД России). В беседе с Ургантом комик заявил, что приходит на программу не только из-за любви к шоу, но и ради того, чтобы «региональные сотрудники отдела "Э"» не докучали ему в туре, поскольку тогда они считают его «согласованным» артистом.

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