Журналист NYT назвал Поперечного женоненавистником и был уличен во лжи

Комик и блогер Данила Поперечный рассказал о том, как в материале американского издания The New York Times его несправедливо назвали женоненавистником. Деталями истории он поделился в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Статья, о которой говорил Поперечный, вышла в газете 9 июня 2019 года и называлась «Ищете свободу слова в России? Попробуйте зайти на YouTube». Комику не понравилось предложение, в котором его называли мизогинистом. «Его вопиющая ненависть к женщинам, скорее всего, меньше обеспокоит цензоров, чем его политические взгляды», — приводил Поперечный цитату из материала.

Когда комик обратился за разъяснением к автору статьи журналисту Нилу Макфаркухару (Neil MacFarquhar), тот обосновал такую характеристику Поперечного строчками из его стендап-концерта 2018 года: «Я не уважаю женщин. Год назад я впервые побил свою девушку».

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По словам блогера, его слова о плохом отношении к женщинам вырвали из контекста. На самом деле во время концерта он говорил: «Я не уважаю женщин и не уважаю мужчин. Мне неважно, какого вы пола. Я хочу уважать вас за то, какой вы человек». То же самое касалось и предложения про девушку, которое в оригинале звучало: «Год назад я впервые побил свою девушку. Мы щекотали друг друга, и я случайно ударил ее».

Когда Поперечный объяснил это журналисту, он согласился внести правки в статью. Предложение о мизогинии было удалено из материала, а в конце текста появилось примечание. В нем авторы признавались, что назвали блогера женоненавистником по ошибке.

Комик отметил, что благодарен журналистам за исправление текста, однако добавил, что печатный выпуск уже вышел, и в нем нельзя ничего изменить. Он также предположил, что авторы материала посмотрели не его стендап-концерт, а первый эпизод сериала «Ничего смешного», откуда и взяли обрезанные фразы.

Статья New York Times посвящена рассказу о том, что YouTube стал местом свободы слова в России. Кроме Поперечного, авторы приводят в пример таких блогеров, как Юрий Дудь, Леонид Парфенов, Никсель Пиксель и Надежда Толоконникова.

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