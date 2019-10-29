Силовые структуры
 
Последние новости
Стало известно о новой жертве банды Цапков
Угрожавшего убить жену актера «Мстителей» задумали убрать из фильмов Marvel
В сети затруднились найти бикини на модели в рекламе бикини
Украина задумала перегнать Россию
Американский самолет потерял часть двигателя после полета к границам России
Антироссийские санкции сыграли на руку любителям биткоина в России
Россия снова безвозмездно передала Таджикистану военную технику
Москвичам посоветовали пересесть на метро 
Загадочный космический объект подал признаки жизни
Новости партнеров

Раскрыты подробности смерти застрявшего в бассейне СВР мальчика

Перейти в «Мою Ленту»

Застрявшего в бассейне на территории центрального офиса Службы внешней разведки (СВР) России мальчика пытались вытащить четверо взрослых, к тому моменту он почти не дышал. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал Life Shot.

Спустя десять минут после инцидента на место приехали сотрудники скорой помощи, и, как отмечается, были удивлены тем, что ребенка откачивал один инструктор, а местный врач и медсестра «просто стояли рядом».

Медики, пишет Life Shot, не стали рассказывать приехавшей бригаде о способах спасения мальчика, боясь, что за разглашение этой информации их якобы могут уволить.

Фельдшеры боролись за жизнь ребенка на протяжении часа, но он скончался от асфиксии.

29 октября издание Baza сообщало, что мальчика долго не могли вытащить, поскольку систему очистки было некому выключить. По информации издания, сотрудников скорой помощи долго не пропускали на территорию из-за протоколов безопасности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Предыстория: Ребенка засосало в трубу в бассейне Службы внешней разведки
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ребенка засосало в трубу в бассейне Службы внешней разведки
Брошенный дома российский младенец умер от голода
Россиянка три дня лечила ребенка жаропонижающим и довела его до смерти
Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0125 октября

Мертвые зоны

Про эти лагеря и тюрьмы знала вся Россия. Сегодня это заброшенные здания и руины в тайге
13:06Сегодня

Российский школьник пришел грабить магазин, засмущался и убежал

12:46Сегодня

Убивший собутыльников россиянин оказался людоедом

11:54Сегодня

Российских заключенных начали кормить бургерами

Силовые структуры00:0118 октября

«Я думала, он навсегда останется в больнице»

Россиянин устроил кровавую расправу над своей семьей. Но в колонию отправили его врача
11:44Сегодня

Ребенка засосало в трубу в бассейне Службы внешней разведки

01:27Сегодня

Бастрыкин отреагировал на проблемы детей

08:22Сегодня

Мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

Силовые структуры00:0315 октября
Андрей Недзельский

«Теперь ты фраер»

Главного вора Украины избили и лишили титула. Это сделали люди криминального короля России
19:5528 октября

Суд оправдал обвиненного в домогательствах российского учителя

15:4528 октября

В России предложили создать киберполицию для борьбы с наркотиками в сети

15:1728 октября

Брат устроившего бойню в Забайкалье солдата рассказал о его страхе

Россия
Воспитанники российского детсада жестоко избили девочку на глазах у педагога
Евгений Примаков и Владимир Путин«Олигархи не хотели делать ставку на него»
Он изменил российскую политику и мог стать президентом. 90 лет со дня рождения Примакова
Отец устроившего бойню солдата отчитался о собранных россиянами деньгах
«Маминой пенсии хватает только на хлеб и макароны»
Ребенку необходима срочная операция на сердце. Ей нужна ваша помощь
В российской школе закончились учителя и перестали учиться дети
«Это не наркотик, но, боюсь, следствие закроет на это глаза»
Россиянку судят за покупку антидепрессантов. Это дело ставит под удар тысячи россиян
В российском городе торжественно открыли постамент без памятника комсомолу
Все материалы
Мир
Американский самолет потерял часть двигателя после полета к границам России
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Минобороны опровергло обстрел россиян в Сирии
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Турция захватила в плен сирийских военных
«Рыбалка в разгар апокалипсиса»
Крупнейшее озеро Южной Америки залито нефтью. Оно отравляет и рыбу, и людей
Назван новый глава МАГАТЭ
Все материалы
Бывший СССР
Ополчение ЛНР начало отводить войска вслед за Украиной
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
Украина постреляет ракетами на границе с Крымом
«На передовой ходили с украинцами бухать»
Ополченец ЛНР — о братании на фронте, лучших батальонах Киева и уголовниках в армии
Зеленский определил внешнеполитическую цель Украины
Восточное притворство
Почему Белоруссия не спешит укреплять союз с Россией, но готова дружить с США и Польшей?
Зеленский отреагировал на начало разведения войск в Донбассе
Все материалы
Экономика
«Силу Сибири» накачали газом
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
Гречка оправилась от подорожания
Унылая пора
90 лет назад случился крупнейший кризис в истории человечества. Его избежал только СССР
Названа дата крупнейшей сделки в истории
Маленьких поддержат
Какие льготы добавит налог на профессиональный доход
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Все материалы
Силовые структуры
Российский школьник пришел грабить магазин, засмущался и убежал
«Здесь расстреливали невиновных, это жуткое место»
 
Убивший собутыльников россиянин оказался людоедом
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российских заключенных начали кормить бургерами
Российский солдат расстрелял сослуживцев
Он убил восемь человек при смене караула. Задержанному стрелку грозит пожизненный срок
Ребенка засосало в трубу в бассейне Службы внешней разведки
Все материалы
Наука и техника
Ракета террористов пробила броню сирийского Т-72
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
В США намекнули на последние в истории России «смертоносные самолеты»
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
В США подобрали покупателей Су-57
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Россия заложит «Уфу» и «Магадан»
Все материалы
Спорт
Ласицкене отдала тренеру подаренную федерацией бокса машину
Чистилище для «святых»
Рекорд «Лестера», победа «Ливерпуля» и досадная ничья «Арсенала» — главные события тура АПЛ
Юный российский хоккеист решил выступать за сборную Швеции
Евгения Медведева«Похоже, ее время прошло»
Медведева осталась без медали, Трусова побила мировой рекорд. Итоги этапа Гран-при
Роналду раскритиковал «Локомотив» за отказ играть в футбол
Александра Албу«Cильная женщина должна уметь все»
Боец Александра Албу о зарплате в UFC, мужском внимании и горячих фото в Instagram
Гол в ворота «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в десятом туре АПЛ
Все материалы
Культура
Угрожавшего убить жену актера «Мстителей» задумали убрать из фильмов Marvel
«Не нужно обращаться с людьми как с челядью»
Иван Янковский о фильме «Текст», диалоге с властью и состоянии русского кино
Лолита потребовала признать брак с пятым мужем фиктивным после слухов об измене
Он вам не дракон
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
Появились новые подробности смерти Олега Яковлева из «Иванушек»
«Какие вина! И какие речи!»
Эта революция изменила судьбу Европы. Ее спланировали на банкете
В Великобритании назвали самую высокооплачиваемую молодую звезду
Все материалы
Интернет и СМИ
Галустян разоблачил слухи об уходе с ТНТ
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Поперечный оправдал цензуру своих шуток на Первом канале
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Соловьев ввязался в драку с украинскими экспертами
«Вся эта история будто завалена мертвецами»
Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Все материалы
Ценности
Мать троих детей сделала две пластики одновременно из экономии и умерла
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Назван самый популярный модный бренд в мире
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
46-летняя бывшая супермодель вновь попозировала мужу без одежды
Треш, угар, Россия
Дамы в кокошниках, мужчины в колготках: как прошла неделя моды в Москве
Забытую в гараже 50-летнюю Lamborghini продали за 1,2 миллиона фунтов
Все материалы
Путешествия
Семья приехала в дорогой отель Турции и попала в зловонный номер с ржавой водой
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Туристка два года копила деньги на путешествие, отправилась в него и исчезла
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Раскрыто будущее системы «все включено» в Турции
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Влюбленная пара устроила драку в автобусе аэропорта
Все материалы
Из жизни
Рассекречены данные о ключевом участнике операции по устранению главаря ИГ
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
67-летняя женщина родила зачатую естественным образом девочку
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Тракторист лишился руки и сам приехал в больницу
Стив и Камре Курто «Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»
Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
Тучный мужчина пережил тяжелый развод и сокращение и сбросил 114 килограммов
Все материалы
Культовые «слепые» автомобили
Вспоминаем самые яркие модели эпохи машин со скрытыми фарами
Chery Tiggo 7
Месяц на кроссовере, в котором слово «китайский» уже не главное
Лучшие автомобильные ролики октября
Дюжина коубов, от которых округлятся глаза даже у японских стритрейсеров
Все о новом Volkswagen Golf
Модель восьмого поколения берет курс на «цифру»
Японцы сделали «деревянный» спорткар
Skoda раскрыла подробности о новой Octavia
Hyundai представил водородный грузовик будущего
Все материалы
Дом
Аварийный фонтан в российском городе решили утихомирить молитвой
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Названы самые надежные российские застройщики
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Российским дачникам снизили налоги
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Финляндия ужесточит правила покупки недвижимости россиянами
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы