Студентка в «окровавленном» костюме попала в аварию и перепугала полицию

Студентка возвращалась с вечеринки в костюме героини хоррора, попала в аварию и перепугала полицию. На ее историю в Twitter обратили внимание в Huffpost.

Синди Вульф (Sidney Wolfe) из Огайо, США, презентовала свою грядущую роль в музыкальной постановке по мотивам романа Стивена Кинга «Кэрри». Для мероприятия девушка нарядилась в костюм персонажа Кэрри Уайт, состоящий из выпускного платья с фейковыми кровавыми подтеками и тиары. В конце вечера она отправилась домой, не переодевшись.

По пути Вульф попала в ДТП: ее машина столкнулась с выбежавшим на дорогу оленем. Девушка не пострадала. Пока она ожидала родителей, которые должны были забрать ее с места происшествия, к ней подъехали полицейские. Как рассказала виновница аварии, увидев ее внешность, правоохранители оторопели, поскольку решили, что фейковая кровь на лице и костюме — настоящая, и что ей срочно нужна медицинская помощь.

Позже выяснилось, что Вульф отделалась лишь синяком на ноге. Студентка принесла извинения за то, что напугала полицейских, в своем Twitter.

В сентябре британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на благотворительный показ Fashion For Relief в окровавленном наряде. В области ребер на платье был изображен принт в виде пятна крови с подтеками, которое будто бы появилось от только что попавшей в него пули.

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