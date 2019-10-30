В Израиле отыскали «настоящего» убийцу бывшего премьера

Профессор израильского университета имени Бар-Илана Мордехай Кедар заявил, что настоящим убийцей бывшего премьер-министра страны Ицхака Рабина является не тот, кто был осужден за это преступление, а некий влиятельный политик. Об этом в среду, 30 октября, сообщает The Times of Israel.

По словам Кедара, Игаль Амир, признанный виновным в убийстве Рабина, на самом деле не совершил это преступление. «Стоящий за этим человек, по всей видимости, был ведущим политиком, который хотел уничтожить Ицхака Рабина, потому что он хотел выйти из заключенного в Осло соглашения (двусторонние переговоры между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП) с целью урегулирования израильско-палестинского конфликта — прим. «Ленты.ру»)», — подчеркнул профессор. При этом, отмечает издание, непонятно, кого именно Кедар имел в виду, говоря «он» — самого премьера или его предполагаемого убийцу.

Профессор не назвал имени политика, которого он подозревает в убийстве Рабина, однако отметил, что его инициалы — И.Р. Кедар также призвал провести «настоящее расследование» этого дела и перестать возлагать ответственность за это преступление на представителей правых сил, которые критиковали мирные соглашения с палестинцами. Кроме того, он заявил, что готов уволиться из университета, если учебное заведение попытается заставить его отказаться от своих слов.

Нынешний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил высказывания профессора, назвав их бессмысленными. В Центре имени Ицхака Рабина, основанном в память об убитом политике, также восприняли слова Кедара скептически: «Опять, как и каждый год, в преддверии годовщины убийства премьер-министра появляется больной конспиролог... и получает свои семь минут славы. Мы желаем ему полного выздоровления».

Как отмечает издание, в деле об убийстве Рабина имелись достаточные доказательства вины Амира: в частности, момент, когда он направил пистолет на политика, попал на видео. Кроме того, осужденный признал свою вину, дал показания и никогда от них не отказывался. Несмотря на это, пишет The Times of Israel, некоторые отказываются верить в виновность Амира, ссылаясь на неоднозначные обстоятельства в ночь убийства: так, некоторые свидетели заявляли, что патроны, которыми стрелял осужденный, были холостыми, крови на месте происшествия никто не видел, а в больницу раненого везли подозрительно долго.

Премьер-министр Ицхак Рабин был убит 4 ноября 1995 года во время выступления на митинге в Тель-Авиве. Игаль Амир выстрелил в него три раза. Причиной убийства стало участие Рабина в урегулировании палестино-израильского конфликта. В результате Амира приговорили к пожизненному заключению.

В организации преступления, помимо Игаля Амира, участвовали еще два человека — его брат Хагай Амир и Дрор Адани. Хагай Амир вышел на свободу в мае 2012 года, проведя в одиночной камере 16 лет. После этого он заявил, что все еще гордится своим участием в убийстве Рабина. Дрор Адани был освобожден в 2002 году и всегда отрицал свою причастность к преступлению.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!