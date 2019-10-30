Номер службы секса по телефону по ошибке напечатали на документах школьников

На удостоверениях школьников американского города Ланкастера случайно напечатали номер службы секса по телефону вместо номера горячей линии для предотвращения самоубийств среди учащихся. Об этом сообщает CBS Los Angeles.

Уточняется, что номера телефонов отличаются лишь двумя цифрами, которые по ошибке были переставлены при подготовке удостоверений. Руководитель школьного округа Ланкастера Мишель Бауэрс принесла извинения за недосмотр. Кроме того, она распорядилась изъять все удостоверения и распечатать новые.

В конце августа журналисты попытались позвонить американскому бойцу смешанного стиля (MMA) Дастину Порье, но связались со службой секса по телефону. Некорректный номер они получили в пресс-центре Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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