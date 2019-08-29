Журналисты позвонили сопернику Нурмагомедова и попали на секс по телефону

Сразу несколько журналистов пожаловались на ошибку пресс-службы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), предоставившей некорректный номер телефона американского бойца смешанного стиля (MMA) Дастина Порье. В частности, об этом написал в своем Twitter-аккаунте обозреватель MyMMANews Эрик Коваль.

Позвонив по указанному UFC номеру, журналист обнаружил, что связался со службой секса по телефону. Об этом же рассказал и автор Fightful.com Шон Росс Сапп. При этом журналист подчеркнул, что в UFC уже устранили данную ошибку. Его слова подтвердил журналист Роберт Мелара.

30-летний Порье — временный чемпион UFC в легком весе. Американцу предстоит сразиться с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым 7 сентября в Абу-Даби.

Порье завоевал временный титул, одолев судейским решением соотечественника Макса Холлоуэя. В активе Порье — 25 побед в MMA и 5 поражений; один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Для Нурмагомедова бой с Порье станет первым с октября 2018-го. Тогда россиянин защитил титул чемпиона, досрочно победив ирландца Конора Макгрегора. Нурмагомедов одержал 27-ю победу в карьере. Россиянин ни разу не уступал в MMA.

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