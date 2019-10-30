Объяснена причина закрытия посольств Израиля по всему миру

Дипломаты путем закрытия посольств и консульств Израиля во всем мире пытаются добиться выделения средств от министерства финансов страны. Об этом «Говорит Москва» сообщила пресс-атташе израильской дипмиссии в России Анна Кейнан.

«Требования МИД Израиля (не только дипломатов посольств, но всей структуры МИД Израиля) к Минфину Израиля — соблюдать уже достигнутые ранее договоренности, не изменять существующие правила расчетов представительских расходов и других финансовых вопросов», — уточнила она.

Кейнан добавила, что забастовка никак не связана с двусторонними отношениями с другими странами и не коснется официальных визитов в Израиль. В частности, по словам пресс-атташе, подготовка к приезду президента России Владимира Путина в начале 2020 года «идет полным ходом».

Сроки возобновления работы дипмиссий она не назвала.

Ранее 30 октября бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер заявил, что проблемы с финансированием МИД страны начались после передачи части полномочий главы министерства премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Из-за этого ведомство ослаблено, растаскано и давно не функционирует как единое целое, подчеркнул он.

Все посольства и консульства Израиля в мире закрылись в ночь на среду, 30 октября. Это произошло из-за попыток израильского Минфина изменить систему возмещения расходов и, по сути, задним числом их урезать: ведомство объявило, что служащие за границей должны будут вернуть тысячи уже выплаченных долларов. Спорные деньги предназначались как для приемов в посольских резиденциях, так и на транспортные расходы.

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