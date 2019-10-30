Все посольства Израиля в мире закрылись

Все посольства и консульства Израиля в мире закрыты на неопределенный срок с 1:00 30 октября по израильскому времени. Как сообщает The Times of Israel, это произошло из-за затяжного спора о финансировании.

Сообщения о закрытии опубликованы на страницах дипломатических представительств в соцсетях. «Услуги посетителям не будут предоставляться. Вход в посольство закрыт», — указали в израильской миссии в России.

В посольстве сообщили, что Минфин Израиля решил нарушить подписанные в июле договоренности и обязать людей соблюдать новые указания. При этом они «противоречат ранее достигнутым условиям и нарушают существующий уже несколько десятилетий порядок», отмечается в сообщении.

Как поясняет газета, в споре с одной стороны участвует Министерство финансов страны, с другой — МИД и Минобороны. Дипломаты и военные атташе объявили забастовку из-за попыток Минфина изменить систему возмещения расходов и, по сути, задним числом их урезать: ведомство объявило, что служащие за границей должны будут вернуть тысячи уже выплаченных долларов. Отмечается, что спорные деньги предназначались как для приемов в посольских резиденциях, так и на транспортные расходы.

В сентябре израильский МИД объявил, что ему пришлось заморозить большую часть своей дипломатической деятельности по всему миру из-за нехватки средств. Отмечалось, что указание поступило из Минфина из-за «серьезного дефицита» бюджета.

The Times of Israel пишет, что за последние 20 лет бюджеты всех министерств еврейского государства удвоились, в то время как бюджет МИД был сокращен. Сейчас ведомству выделяется 367 миллионов долларов. При этом на плохие условия труда израильские дипломаты жаловались уже много лет, а специальная госкомиссия установила, что многие сотрудники работают за границей в непригодных для жизни условиях.

В настоящее время у Израиля есть 69 действующих посольств, 23 консульства и пять специальных миссий, в том числе представитель в ООН.

27 октября сообщалось, что Израиль решил облегчить россиянам получение убежища. Отмечалось, что прошение будет проходить по ускоренной процедуре.

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