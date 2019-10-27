Израиль решил облегчить россиянам получение убежища

Прошение граждан России о предоставлении убежища в Израиле будет проходить по ускоренной процедуре. Об этом сообщили в израильском Управлении по делам миграции и регистрации населения, передает ТАСС.

Указанные поправки вступают в силу 27 октября. Ускоренная процедура позволяет проверять прошения о предоставлении убежища более быстро.

В израильском управлении также пояснили, что процедуру утвердили после того, как заметили «феномен туризма ради убежища». «Тысячи иностранных граждан из ряда стран сразу по приезде в Израиль обращались за политическим убежищем с целью получения разрешения на легальное пребывание и права на работу в стране», — рассказали там.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством.

По данным издания Haaretz, за первое полугодие 2018 года просьбу о получении политического убежища и статуса беженца в Израиле подали 1344 гражданина России, что оказалось в два раза больше, чем за предыдущий год. Вместе с этим начало расти и количество российских туристов, которым было отказано во въезде в Израиль.

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