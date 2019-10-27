Мир
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
США отказались считать Россию союзником
Автобус с детьми попал в ДТП в Карелии
Бутина рассказала Соловьеву про американских спонсоров
Футболист остался без нескольких зубов после столкновения с соперником
Россия сочла угрозы «Азова» Зеленскому проявлением двоевластия
Раскрыт указавший местонахождение лидера ИГ источник
Оружие угрожавших Зеленскому националистов вывезли из Донбасса
Появились кадры с наблюдающим за ликвидацией аль-Багдади Трампом
Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата назвал причины произошедшего
Новости партнеров

Израиль решил облегчить россиянам получение убежища

Перейти в «Мою Ленту»

Прошение граждан России о предоставлении убежища в Израиле будет проходить по ускоренной процедуре. Об этом сообщили в израильском Управлении по делам миграции и регистрации населения, передает ТАСС.

Указанные поправки вступают в силу 27 октября. Ускоренная процедура позволяет проверять прошения о предоставлении убежища более быстро.

В израильском управлении также пояснили, что процедуру утвердили после того, как заметили «феномен туризма ради убежища». «Тысячи иностранных граждан из ряда стран сразу по приезде в Израиль обращались за политическим убежищем с целью получения разрешения на легальное пребывание и права на работу в стране», — рассказали там.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством.

По данным издания Haaretz, за первое полугодие 2018 года просьбу о получении политического убежища и статуса беженца в Израиле подали 1344 гражданина России, что оказалось в два раза больше, чем за предыдущий год. Вместе с этим начало расти и количество российских туристов, которым было отказано во въезде в Израиль.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
מאות אזרחי רוסיה הגישו בקשות מקלט בישראל בשנים האחרונות
Путин назвал Израиль русскоязычным государством
Израиль задумал массовое переселение палестинцев
Израиль решил отправить тысячи африканцев в Европу
Другие материалы рубрики
Мир00:0626 октября

«Рыбалка в разгар апокалипсиса»

Крупнейшее озеро Южной Америки залито нефтью. Оно отравляет и рыбу, и людей
22:4027 октября

Раскрыт указавший местонахождение лидера ИГ источник

22:0727 октября

США отказались считать Россию союзником

21:2727 октября

Появились кадры с наблюдающим за ликвидацией аль-Багдади Трампом

Мир00:0216 октября

Пришел и остался

Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
20:4327 октября

«Исламское государство» потеряло в Сирии еще одного лидера

20:0427 октября

Россия потребовала от США доказательств пребывания лидера ИГ в Идлибе

17:5727 октября

Трамп раскрыл подробности ликвидации главаря ИГ

Мир00:0314 октября

«Мое будущее уничтожено»

Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
17:4727 октября

Курды покинули сирийско-турецкую границу

17:2527 октября

США взяли в плен жен аль-Багдади

17:2027 октября

В Минобороны усомнились в ликвидации главаря ИГ

Россия
Автобус с детьми попал в ДТП в Карелии
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Россия сочла угрозы «Азова» Зеленскому проявлением двоевластия
Племянник Кадырова пытал женщину электрошокером
Как бывший мэр Грозного выбивал из людей признания и снимал это на видео
В РПЦ назвали главную цель публикаций об избиении священником жены
«Страна внутри страны»
Наследие рейха, Союза и 90-х: что ищут люди в самой западной точке России?
Поклонская рассказала про истинных противников Украины
Все материалы
Мир
Израиль решил облегчить россиянам получение убежища
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Раскрыт указавший местонахождение лидера ИГ источник
«Рыбалка в разгар апокалипсиса»
Крупнейшее озеро Южной Америки залито нефтью. Оно отравляет и рыбу, и людей
США отказались считать Россию союзником
Дух несвободы
 
Появились кадры с наблюдающим за ликвидацией аль-Багдади Трампом
Все материалы
Бывший СССР
В ДНР подорвали вышку сотовой связи
«На передовой ходили с украинцами бухать»
Ополченец ЛНР — о братании на фронте, лучших батальонах Киева и уголовниках в армии
Зеленского сочли бессмертным после разговора с добровольцами
Восточное притворство
Почему Белоруссия не спешит укреплять союз с Россией, но готова дружить с США и Польшей?
Украинца осудили за футболку с гербом СССР
Память подвела
В Латвии придумали новую версию освобождения от нацистов — без Красной армии
Сенцову оказалось стыдно за Зеленского после его разговора с добровольцами
Все материалы
Экономика
Украине предрекли мощный удар из-за дешевого российского угля
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
Россияне признались в нежелании давать в долг
Унылая пора
90 лет назад случился крупнейший кризис в истории человечества. Его избежал только СССР
Дефицит бюджета США приблизился к триллиону долларов
Не находят места
России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?
Трамп частично восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Все материалы
Силовые структуры
Погоня российских полицейских за пьяным водителем попала на видео
Алексей СуклетинКазанский аллигатор
Советский Джек-потрошитель убивал и ел людей. Он охотился на проституток и школьниц
На заброшенном российском заводе нашли тело школьника
Российский солдат расстрелял сослуживцев
Он убил восемь человек при смене караула. Задержанному стрелку грозит пожизненный срок
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Враждующие российские ОПГ устроили ночную перестрелку
Все материалы
Наука и техника
Судьбу человечества связали с пчелами
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
Названа неожиданная польза картофельного пюре
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Диетологи перечислили ошибки родителей при кормлении детей
Гибель морских богов
Как произошла одна из страшнейших трагедий российского флота
Российские войска ПВО впервые прибыли в Египет
Все материалы
Спорт
Футболист остался без нескольких зубов после столкновения с соперником
Евгения Медведева«Похоже, ее время прошло»
Медведева осталась без медали, Трусова побила мировой рекорд. Итоги этапа Гран-при
«Арсенал» упустил преимущество в два мяча в лондонском дерби
Александра Албу«Cильная женщина должна уметь все»
Боец Александра Албу о зарплате в UFC, мужском внимании и горячих фото в Instagram
«Манчестер Юнайтед» прервал четырехматчевую серию без побед в АПЛ
«Шпоры» для Клоппа
Битва «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», попытки грандов победить — главные интриги тура АПЛ
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в центральном матче тура АПЛ
Все материалы
Культура
Шнуров попытался списать диктант у Шойгу
«Какие вина! И какие речи!»
Эта революция изменила судьбу Европы. Ее спланировали на банкете
Стас Пьеха рассказал об инфаркте в 34 года
«Мы отличаемся от Германии 1930-х только интернетом»
Классик британской литературы о русских корнях, антисемитизме и тотальной ненависти
Кофту Кобейна продали за 334 тысячи долларов
«Нас с друзьями трек просто уничтожил»
Он произвел революцию в диско, озвучил порно и умер от СПИДа. Мир открывает его заново
Умерла «самая милая» солистка «Бурановских бабушек»
Все материалы
Интернет и СМИ
Собчак прокляла Асмус из-за груди
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Киселев призвал не считать российское вино алкоголем
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Трамп озадачил пользователей сети
«Вся эта история будто завалена мертвецами»
Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
Двойник Зеленского задал вопрос Зеленскому
Все материалы
Ценности
Наталью Водянову отчитали за селфи на месте дуэли Михаила Лермонтова
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Появились фото похудевшей после расставания с мужем певицы Адель
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Девушка похвасталась татуировкой на ноге и была обругана за «отвратительные» ногти
Треш, угар, Россия
Дамы в кокошниках, мужчины в колготках: как прошла неделя моды в Москве
Меган Маркл скопировала наряд испанской королевы
Все материалы
Путешествия
Пьяные российские таможенники покутили в поезде и попали на видео
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Российские туристы поссорились с водителем автобуса и попали в тюрьму на Кипре
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Туристы раскрыли секреты путешествий на самолете без багажа
«Женоподобные мальчики ходят по пляжу и предлагают массаж»
Как россиянину развлечься на райском острове: бюджетный вариант
Впавшей в кому в Турции россиянке отказали в возвращении домой
Все материалы
Из жизни
Пассажирка метро увлеклась телефоном и упала под прибывающий поезд
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
В Португалии родился «безликий» ребенок
Стив и Камре Курто «Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»
Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
Выбрана новая «Мисс Земля»
«Когда местные узнают, что ты из России, они улыбаются»
История россиянина, перебравшегося в Сербию
Мумия женщины пролежала в ванной 15 лет
Все материалы
Лучшие автомобильные ролики октября
Дюжина коубов, от которых округлятся глаза даже у японских стритрейсеров
Все о новом Volkswagen Golf
Модель восьмого поколения берет курс на «цифру»
Suzuki Jimny
Одиссея капитана Джимни: в калмыцкие степи на маленьком, но хардкорном внедорожнике
Как делают масштабные модельки настоящих машин
Чертежи серийных машин, 3D-сканеры и... ручная сборка
В России подсчитали траты водителей на личные автомобили
УАЗ показал полицейский Patriot с видеонаблюдением
Toyota привезла в Россию новый 9-местный минивэн
Все материалы
Дом
Россияне назвали фашистской табличку «Чистые Пруды»
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Россиянину в темноте продали кишащую тараканами квартиру
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Назван способ сэкономить миллионы на ипотеке
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Месяц жизни в «Москва-Сити» оценили в четыре миллиона рублей
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Раскрыты изменения в ЕГЭ
Россияне остались довольны процедурой диспансеризации
Все материалы