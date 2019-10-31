Эксперт прокомментировал очередной авиадебош VIP-персоны

Независимо от того, актер ты или не актер, публичная личность или просто гражданин, надо вести себя на борту самолета подобающим образом. Так прокомментировал «Газете.ру» поведение актрисы Лидии Вележевой, которую из-за дебоша сняли с рейса Москва — Тель-Авив, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Ранее стало известно, что в крови актрисы Лидии Вележевой обнаружили алкоголь.

«Надо понимать, что ни у кого нет никаких привилегий и, наоборот, если ты известная и публичная личность, надо все-таки сохранять свое лицо и даже если очень хочется подебоширить, надо понимать, что люди тебя узнают и потом долго будут обсуждать, что, может быть, ударит по твоему авторитету, имиджу. Плохо, что так периодически у нас происходит», — отметил эксперт.

«Главное — понимать, что закон для всех един. И надо соблюдать законы и вообще как-то с большим уважением, как минимум, относится и к своим попутчикам, которые были свидетелями этой некрасивой ситуации, и к работникам авиакомпании, у которых достаточно тяжелый труд», — утверждает Роман Гусаров. «Я не думаю, что там была какая-то причина столь резкого недовольства. Более чем уверен, что какой-то такой причины не было. Я не допускаю какого-то невнимания или грубости со стороны экипажа "Аэрофлота"», — считает он.

В авиакомпании не раз подчеркивали, что неукоснительное соблюдение правил на борту воздушного судна важно, как со стороны сотрудников, так и со стороны пассажиров, поскольку это самым прямым образом влияет на безопасность полетов, что является приоритетом работы «Аэрофлота».

Тем не менее, время от времени в информационном поле появляются сообщения о вызывающем и даже хамском поведении популярных артистов. Некоторые случаи можно вполне считать вопиющими, когда звезды шоу-бизнеса под воздействием алкоголя забывают об элементарных нормах поведения в обществе и относятся к пассажирам, среди которых много почитателей их таланта, без малейшее уважения, требуя необоснованного повышенного внимания к своей персоне. Хотя, пассажиры, находящиеся на борту самолета, рассчитывают только лишь прилететь в пункт назначения вовремя и с комфортом.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью Москве 24 заявил, что для публичных людей нужно ввести особые меры наказания за дебош на транспорте. «Если они такого рода вещи допускают, то для них наступает какой-то запрет на выступления, на профессию. Устроил дебош, то, соответственно, в течение года тебя нельзя показывать: ни клипы, ни фильмы, ни в спектаклях участвовать», — сказал парламентарий.

В сентябре 2019 года артиста Максима Аверина задержали сразу после приземления самолета «Аэрофлота» в московском аэропорту Шереметьево. На него составили административный протокол, а также предъявили штраф в размере 500 рублей за хулиганство. В полиции отметили, что Аверин, находился в нетрезвом состоянии и нецензурно выражался. В сети появилось видео, на котором директор артиста Николай Корнеев ругается матом и требует убрать камеру, в то время как сам Аверин стоит сзади в кепке и солнечных очках, прикрывая лицо рукой.

В апреле 2019 года народного артиста России Александра Панкратова-Черного попросили покинуть самолет «Аэрофлота», следовавший из Барнаула в Москву, из-за неадекватного поведения. В частности, известный артист явился на посадку на рейс SU1431 в числе последних и по внешним признакам находился в состоянии опьянения, просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочный талон проигнорировал, самовольно прошел в салон и сразу же потребовал принести спиртные напитки, сопровождая требование нецензурной бранью. Несмотря на разъяснения о необходимости соблюдения правил авиакомпании, пассажир продолжал оскорбления. Кроме того, пассажир требовал позвать КВС, пытаясь пройти в кабину пилотов. На увещевания экипажа не реагировал.