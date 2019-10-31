Россия ответила на очередной призыв НАТО

Призыв НАТО, обращенный к России, передать Украине контроль над Крымом следует расценивать как вмешательство во внутренние дела государства, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Его цитирует RT в четверг, 31 октября.

Комментируя вторую часть заявления альянса относительно международных наблюдательных организации, парламентарий напомнил, что в ходе референдума на полуострове в марте 2014 года никаких препятствий для международных наблюдателей не было.

Материалы по теме «Нас как бы не спросили» Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю

«И сейчас Крым посещает много иностранцев, в том числе европейские парламентарии, никаких препятствий для посещения иностранцами Крыма, насколько мне известно, нет», — заключил он.

Ранее в четверг было опубликовано заявление комиссии Украина — НАТО, в котором альянс призвал российскую сторону вернуть контроль над полуостровом Киеву, а также осуждалось наращивание Россией военной мощи в этом регионе.

После воссоединения Крыма с Россией весной 2014-го западные страны и Киев обвинили Москву в оккупации украинской территории. Москва отвергает все обвинения, подчеркивая соответствие процедуры голосования всем нормам международного права.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!