Русские церкви в Западной Европе решили перейти в РПЦ

Свыше 60 приходов Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе подтвердили свое желание перейти в юрисдикцию Русской православной церкви. Об этом агентству ТАСС рассказал архиепископ Дубнинский Иоанн (Реннето).

Он уточнил, что среди них и парижский собор Святого Александра Невского.

По его словам, документ о переходе Архиепископии западноевропейских приходов в РПЦ будет принят в ближайшее воскресенье в Москве. Для его подписания в пятницу, 1 ноября, делегация Архиепископии вылетит в Россию.

Священник пояснил, что этот документ признает автономию, идентичность и выбранную форму пребывания в составе Московской патриархии. Он также означает каноническое признание, несмотря на сопротивление Константинополя, желающего упразднения Архиепископии.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе — бывший экзархат в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже. В 2018 году Константинополь упразднил ее, постановив ее приходам и иным структурам войти в состав европейских митрополий Константинопольского патриархата.

В октябре 2018 года РПЦ признала Вселенского и Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником. По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Константинопольский патриархат снял анафему с двух представителей неканонических украинских церквей и таким образом сам впал в раскол.

Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) поддержал позицию РПЦ и объявил о разрыве евхаристического общения с Вселенским патриархатом, объявил его решения недействительными и обвинил в искажении концепции истинного православия.

Конфликт между православными церквями разгорелся после решений Константинопольского патриархата по Украине. 11 октября Синод снял анафему с глав непризнанных в мире Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной церкви. Ранее в стране действовала только одна каноническая церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!