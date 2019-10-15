Патриарх Кирилл назвал греховной идею либерализма

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал греховной идею либерализма. Об этом он сообщил на вечере памяти митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, передает РИА Новости.

По его словам, либеральная идея предполагает «поставление в центр жизни самого человека, а не Бога». Патриарх Кирилл заявил, что в начале 20 века люди были очарованы либерализмом, однако «пройдя 90-е, значительная часть (...) образованного общества стала понимать, что [это] такое».

Глава РПЦ подчеркнул, что либеральная идея предполагала отказ от авторитетов и власти. «Но каждый человек обладает таким достоинством и такими правами, что он и есть сам для себя власть», — заметил он. Патриарх добавил, что революции происходили в Петербурге, поскольку там был «очень высокий уровень согласия образованного интеллигентно населения с либеральной идеей».

В июне об «изжившей себя» идее либерализма заявил президент России Владимир Путин. По мнению российского лидера, на Западе уже признают невозможность внедрения ряда ее компонентов. Он привел в пример ситуацию с мигрантами, которые нарушают законы, а их права продолжают соблюдать.

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